Pellegrini, Cristante, Paredes e Le Fee: chi gioca titolare a centrocampo nella Roma?

Rebus a centrocampo per De Rossi: chi schierare titolare tra gli elementi della vecchia guardia e i nuovi innesti?

Prende forma la prima vera Roma di Daniele De Rossi. Dopo essere subentrato a Mourinho lo scorso gennaio, questa volta il fu Capitan Futuro è pronto a guidare la sua squadra del cuore da inizio stagione.

Si tratta in qualche modo di un inedito per DDR, che già ai tempi della SPAL era ugualmente arrivato a stagione in corso in panchina.

Tra i vari dubbi da dipanare in vista dell'inizio del campionato, per la Roma c'è sicuramente il rebus centrocampo da risolvere quanto prima per evitare brutte sorprese.