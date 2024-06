Pellegrini 10 dell'Italia a Euro 2024, chi l'ha indossata prima di lui? Terzo romanista nella storia degli Europei

Prima di Pellegrini chi ha avuto la 10 dell'Italia agli Europei? Diversi grandi campioni e anche qualche nome a sorpresa.

Dopo averla indossata durante la Nations League e nelle amichevoli pre-Europeo, Lorenzo Pellegrini avrà sulle spalle la numero 10 dell'Italia anche nella fase finale in Germania.

Il giocatore della Roma sarà dunque il terzo giallorosso a vestire la casacca più ambita nella storia nel torneo continentale, di cui la rappresentativa azzurra è di fatto Campione in carica. Un grande onere ed onore per Pellegrini, deciso a guidare con classe l'Italia in terra tedesca.

I suoi predecessori? Campioni amatissimi, che hanno fatto la storia del calcio in Italia nel corso dei decenni, dalla prima partecipazione azzurra nel 1968 al torneo vinto nel 2021 un anno dopo lo slittamento causa covid.