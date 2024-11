Pedro accende il derby Roma-Lazio e ringrazia i giallorossi: "Mi hanno ceduto alla prima squadra della Capitale"

L'attaccante, scartato dalla Roma, oggi è protagonista con la Lazio: "Se vinciamo lo Scudetto mi tuffo nella Fontana di Trevi".

Non sono settimane facili per i tifosi della Roma, che come se non bastassero i pessimi risultati, devono incassare anche le parole di un ex.

Stiamo parlando di Pedro, attaccante spagnolo scartato dai giallorossi dopo una sola stagione ed oggi tornato protagonista proprio alla Lazio.

L'ex Barcellona ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Il Messaggero', punzecchiando anche la Roma che viene pubblicamente ringraziata per un motivo che non farà piacere ai tifosi giallorossi.