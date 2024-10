Pazzini: "Inter e Milan realtà pazzesche, io uno dei primi attaccanti moderni"

L'ex centravanti si racconta, dall'Atalanta al Verona passando per la Fiorentina, la Sampdoria e le milanesi: "Io giocavo in funzione della squadra".

Il "Pazzo". Basta questo per riportare alla mente le gesta di Giampaolo Pazzini e quella sua esultanza iconica, le due dita in corrispondenza degli occhi, dopo ogni segnatura.

Pazzini non gioca più da qualche anno, ma nel corso della carriera ne ha viste di tutti i colori: ha giocato nell'Inter e nel Milan, in Champions League e in Serie B, è diventato idolo alla Sampdoria, l'ha portata ai preliminari di Champions, ha fatto coppia con Antonio Cassano.

Una carriera che lo stesso ex attaccante ha raccontato ai microfoni di “Storie di Serie A”, su Radio TV Serie A con RDS.