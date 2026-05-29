Il calcio ai tempi dei social: Payne passa da 4.000 a 2 milioni di followers in poche ore

Il calcio ai tempi dei social. La storia di Tim Payne è 2026 puro, in cui anche i giocatori meno conosciuti del pianeta possono diventare celeberrimi in tutto il mondo nel giro di pochi minuti. Letteralmente.

Payne, 32enne sotto contratto con il Wellington Phoenix che giocherà i Mondiali con la maglia della Nazionale neozelandese, aveva qualcosa come 4.000 followers fino a pochi giorni fa. Ora, su Instagram, sfiora i 2 milioni. Questa estrema crescita improvvisa è nata dall'idea del content creator El Scarso, il quale conta un account da mezzo milione di persone su Instagram.

L'influencer argentino ha deciso di cercare "il calciatore meno conosciuto del Mondiale", individuandolo nello stesso Payne. Per questo motivo è partita una campagna di El Scarso, che ha invitato i suoi seguaci a mettere il 'segui' al classe 1994.

E così, ecco che Payne è diventato il giocatore neozelandese più seguito al mondo, anche pùù del compagno di squadra Chris Wood, bomber della rappresentativa e del Nottingham Forest fermo a 160.000. Che ovviamente rimane sulla carta il più famoso, ma non per la logica dei numeri social.