Fenerbahce e Milan a colloquio per Strahinja Pavlovic: arrivato in estate dal Salisburgo, il serbo potrebbe già salutare i rossoneri.

Potrebbe essere già arrivato ai titoli di coda il rapporto tra Strahinja Pavlovic e il Milan.

Arrivato in Italia la scorsa estate, il difensore serbo non ha mai veramente convinto, finendo per diventare la quarta scelta tra i centrali rossoneri dietro a Tomori, Thiaw e Gabbia.

Il futuro dell'ex Salisburgo potrebbe essere in Turchia, alla corte di José Mourinho in quel del Fenerbahce.