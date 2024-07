Il club meneghino è pronto a regalare un nuovo tassello per il reparto difensivo di Paulo Fonseca: ecco cosa manca per chiudere.

Il Milan è pronto a battere il primo colpo in difesa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com la trattativa per Strahinja Pavlovic è in fase avanzata: nelle scorse ore dall'Austria è circolata una voce secondo la quale il club rossonero sarebbe ad un passo dall'ingaggiare il serbo per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi, ma il prezzo finale dovrebbe essere invece un altro.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU CALCIOMERCATO.COM