Il difensore del Milan fa saltare la trattativa col Fenerbahce, la squadra di Mourinho dirotta su Skriniar: arriva a titolo definitivo dal PSG.

Milan Skriniar lascia il PSG ma non giocherà di nuovo in Serie A. L'ex difensore di Sampdoria e Inter, come riporta Fabrizio Romano, vola in Turchia

Lo slovacco ha raggiunto un accordo verbale col Fenerbahce, squadra attualmente allenata da Josè Mourinho.

I turchi hanno trattato per giorni col Milan l'acquisto di Pavlovic ma, davanti ai dubbi del difensore rossonero, hanno deciso di stringere per Skriniar.