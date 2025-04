Pavard gioca contro il Barcellona? Le parole di Inzaghi e chi giocherebbe al suo posto nella difesa dell'Inter

Barcellona vs Inter

Il francese è uscito dal campo dolorante a una caviglia nel primo tempo di Inter-Roma: sarà a disposizione per la gara di Champions League?

Una domenica pomeriggio da dimenticare: questo è ciò che ha vissuto l'Inter contro la Roma, perdendo la terza partita consecutiva tra campionato e Coppa Italia e pure perdendo per infortunio Benjamin Pavard.

Il difensore francese è uscito dal campo nel primo tempo della sfida contro i giallorossi, poi persa 0-1 per effetto di una rete di Soulé. Ed è un infortunio che ha un valore doppio, considerando la portata della prossima partita dei nerazzurri.

La gara in questione è la semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona, in programma mercoledì 30 aprile a Montjuic, attuale casa dei blaugrana. Pavard ci sarà? Le ultime sul suo recupero e chi potrebbe sostituirlo in caso di forfait.