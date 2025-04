Paura per Yossi Benayoun: attacco incendiario contro la sua abitazione, illeso l'ex calciatore

Un motociclista ha lanciato una bomba verso l'abitazione dell'ex Liverpool e Chelsea, che però dice: "Sicuramente è stato un errore".

Momenti di paura assoluta per Yossi Benayoun: l'abitazione dell'ex esterno di Liverpool, Chelsea e West Ham, per anni in Premier League e oggi tornato a vivere in Israele, è stata presa di mira da un attacco incendiario.

Una persona non ancora identificata ha lanciato una granata verso la casa di Benayoun, provocando un incendio. Fortunatamente l'ex calciatore, che si trovava all'interno assieme alla propria famiglia, è rimasto illeso così come moglie e figlio.

Secondo lo stesso Benayoun, l'attacco incendiario nei suoi confronti altro non sarebbe stato che un errore: in pratica, uno scambio di persona.