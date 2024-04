Paura per il Girona: Yan Couto e Juanpe portati in ospedale dopo uno scontro in allenamento

I due giocatori si sono resi protagonisti di un involontario testa contro testa: ad avere la peggio è stato Juanpe, vittima di una frattura nasale.

Per mesi e mesi ha sognato addirittura il titolo di Liga, prima di arrendersi alla superiorità di un Real Madrid troppo forte per poter essere contrastato. Ma alla fine il Girona, a un passo dall'ingresso in Champions League, è pronto a gioire lo stesso.

I guai maggiori, semmai, rischiano di venire non tanto dal terreno di gioco, che sabato ha visto la formazione di Michel imporsi per 4-1 sul Cadice, quanto dagli... allenamenti settimanali. E si tratta di guai in senso fisico.

Due giocatori della rosa del Girona, ovvero Yan Couto e Juanpe, sono stati infatti costretti al trasporto in ospedale dopo la seduta mattutina, a causa di un episodio che ha fatto preoccupare davvero tutti.