Paura per Balde in Barcellona-Las Palmas: impatto durissimo con un avversario, cade e fatica a respirare

Hanno destato preoccupazione le condizioni del difensore del Barcellona: ha dovuto lasciare il campo in barella.

Sono stati minuti di grande apprensione quelli che si sono vissuti nel corso del primo tempo di Barcellona-Las Palmas, sfida valida per il 15° turno di Liga.

A destarla sono state le condizioni di Alejandro Balde che, dopo uno scontro con un avversario, non solo non è più riuscito a riprendere il suo posto in campo, ma è parso incapace di tornare a respirare con regolarità.

Il difensore del Barcellona è stato dunque costretto a lasciare il campo in barella tra la preoccupazione dei tanti accorsi all’Estadio Olimpico per assistere alla partita.