Paulo Fonseca esonerato prima del derby? L'incontro con Ibrahimovic e la decisione del Milan

Ibrahimovic incontra Fonseca a Milanello: il futuro dell'allenatore si decide dopo il derby contro l'Inter.

Zlatan Ibrahimovic vuole dare una scossa al Milan in vista del derby contro l'Inter: il senior advisor di RedBird, ha incontrato la squadra e il tecnico per discutere la situazione e chiedere una reazione immediata dopo la sconfitta rimediata contro il Liverpool.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro di Paulo Fonseca dipende dalla prestazione contro i nerazzurri: la proprietà non esclude un cambio in panchina già a partire dalla prossima settimana, con Maurizio Sarri e Igor Tudor in pole tra i possibili sostituti.