Paul Pogba non è riuscito a trattenere le lacrime mentre firmava il contratto con il Monaco. Il centrocampista francese è pronto a tornare a giocare dopo la squalifica per doping.

L'incubo per Paul Pogba sembra definitivamente alle spalle.

Il francese è ufficialmente un nuovo giocatore del Monaco dopo aver seriamente temuto di dover dare l'addio al calcio per cause di forza maggiore.

Scontata la squalifica per doping comminatagli mentre era un tesserato della Juventus, Pogba torna in patria e giocherà in Ligue 1 nelle prossime due stagioni.