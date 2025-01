Patrick Kluivert proverà l'impresa Mondiale: è stato scelto come nuovo ct dell'Indonesia

L'ex giocatore del Milan e tecnico guiderà l'Indonesia: il sogno della federazione è quello di giocare i Mondiali 2026.

Patrick Kluivert è il nuovo commissario tecnico dell'Indonesia. La federazione asiatica ha confermato il tecnico scelto per le prossime annate, annunciando l'ex attaccante olandese dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, ora confermate.

Classe 1976, Kluivert continua così ad esplorare nuove culture e mete mondiali, considerando come durante tutta la carriera da allenatore e commissario tecnico abbia lavorato in diversi continenti, sia come mister in capo che come vice.

Kluivert ha lavorato in Camerun, Curacao, Australia e ovviamente Europa, scegliendo di accettare la chiamata indonesiana in seguito all'esperienza turca alla guida dell'Adana Demirspor.