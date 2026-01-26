Pato al Colchester United? L'ex Milan può approdare nella League Two inglese

In uno sviluppo che ha stupito il calcio inglese, il Daily Gazette riporta che Pato ha tenuto "colloqui preliminari" riguardo a un potenziale investimento nel Colchester United. Il 36enne, un tempo considerato il giovane talento più brillante del calcio mondiale, è stato un ospite a sorpresa sabato pomeriggio nell'Essex, dove ha assistito alla vittoria fondamentale per 2-1 del Colchester United sul Fleetwood Town.

La presenza dell'ex calciatore della nazionale brasiliana è stata molto più di una semplice visita. Pato è stato fotografato a bordo campo prima del calcio d'inizio in compagnia del proprietario e presidente di lunga data del club, Cowling, e del consulente del club, Mitchell B. Reiss. In seguito ha assistito alla partita dalla tribuna d'onore, dove era presente anche Pam Cox, deputata di Colchester.

Sebbene la natura esatta del potenziale ruolo di Pato rimanga indefinita in questa fase iniziale, sembra che dietro le quinte siano in corso discussioni sulla possibilità che il brasiliano investa fondi nella squadra di League Two. Non è ancora chiaro se si tratterà di un'acquisizione totale o di un investimento minoritario significativo, ma la sola prospettiva che un giocatore che un tempo ha illuminato San Siro possa assumere il comando del Colchester ha mandato onde d'urto tra i tifosi.