Pato al Colchester United? L'ex Milan può approdare nella League Two inglese
COLLOQUI PRELIMINARI
In uno sviluppo che ha stupito il calcio inglese, il Daily Gazette riporta che Pato ha tenuto "colloqui preliminari" riguardo a un potenziale investimento nel Colchester United. Il 36enne, un tempo considerato il giovane talento più brillante del calcio mondiale, è stato un ospite a sorpresa sabato pomeriggio nell'Essex, dove ha assistito alla vittoria fondamentale per 2-1 del Colchester United sul Fleetwood Town.
La presenza dell'ex calciatore della nazionale brasiliana è stata molto più di una semplice visita. Pato è stato fotografato a bordo campo prima del calcio d'inizio in compagnia del proprietario e presidente di lunga data del club, Cowling, e del consulente del club, Mitchell B. Reiss. In seguito ha assistito alla partita dalla tribuna d'onore, dove era presente anche Pam Cox, deputata di Colchester.
Sebbene la natura esatta del potenziale ruolo di Pato rimanga indefinita in questa fase iniziale, sembra che dietro le quinte siano in corso discussioni sulla possibilità che il brasiliano investa fondi nella squadra di League Two. Non è ancora chiaro se si tratterà di un'acquisizione totale o di un investimento minoritario significativo, ma la sola prospettiva che un giocatore che un tempo ha illuminato San Siro possa assumere il comando del Colchester ha mandato onde d'urto tra i tifosi.
ALLA RICERCA DI UN SUCCESSORE
Le discussioni arrivano in un momento cruciale per il Colchester. Cowling, che ha guidato il club per quasi 20 anni, sta cercando attivamente di fare un passo indietro e passare il testimone a un nuovo custode. Il proprietario è stato trasparente riguardo al suo desiderio di trovare un "amministratore a lungo termine" in grado di portare il club al livello successivo, anche se ha sottolineato che non venderà a chiunque.
La proposta di acquisizione da parte della società statunitense Lightwell Sports Group è fallita la scorsa estate, ma l'interesse per il club rimane alto. Investitori provenienti dal Regno Unito, dall'Europa, dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente hanno tutti espresso il desiderio di acquistare l'U's. Tuttavia, l'emergere di Pato come pretendente aggiunge un tocco di fascino e intrigo che pochi avrebbero potuto prevedere.
Parlando in precedenza della sua strategia di uscita, Cowling ha dichiarato: "L'ho già detto in passato, voglio che la mia ultima decisione nel club sia la migliore in assoluto, e questa riguarderà la persona a cui lo cederò. Penso che ci vorrà un po' di tempo; dobbiamo assicurarci di trovare le persone giuste che meritano di prendere in mano questo club calcistico".
LA BRILLANTE CARRIERA DI PATO
Per i tifosi del Colchester, abituati alla grinta del calcio della League Two, il curriculum di Pato sembra una lista dei desideri di fantacalcio. L'attaccante ha fatto il suo ingresso sulla scena con l'Internacional prima di assicurarsi un trasferimento da 24 milioni di sterline al Milan nell'estate del 2007. In Italia è diventato una superstar mondiale, segnando oltre 60 gol in 150 presenze mentre giocava al fianco di leggende come Kakà, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Paolo Maldini.
La sua carriera include anche un breve periodo in prestito al Chelsea di Londra, oltre a esperienze con il Villarreal nella Liga, il Tianjin Tianhai in Cina e l'Orlando City nella MLS. Alla fine è tornato in Brasile per giocare con il San Paolo, prima di annunciare il suo ritiro dal calcio professionistico il 1° gennaio 2025.
Il passaggio dal segnare gol in Champions League a San Siro al potenziale ruolo di supervisore delle operazioni al JobServe Community Stadium sarebbe una delle storie più straordinarie nella recente storia della EFL.
SEGUIRE LE ORME
Se l'interesse di Pato si concretizzasse in un accordo formale, egli entrerebbe a far parte di una lista sempre più lunga di icone del calcio in pensione che sono passate dal campo alla sala riunioni. La tendenza ha preso piede negli ultimi anni, con David Beckham che ha fondato l'Inter Miami, Ronaldo che ha acquistato il Real Valladolid e il Cruzeiro, e personaggi del calibro di Thierry Henry e Cesc Fabregas che hanno investito nel Como.
Sebbene al momento non sia chiaro a che punto siano le discussioni tra Pato e Cowling, il desiderio del brasiliano di rimanere nel mondo del calcio dopo il ritiro sembra forte. Per il Colchester United, un club che cerca di assicurarsi il futuro e scalare la piramide calcistica, il sostegno di un marchio calcistico globale come Pato potrebbe essere determinante. Per ora, i tifosi attenderanno con il fiato sospeso per vedere se le trattative provvisorie si trasformeranno in un'offerta concreta per il club dell'Essex.
