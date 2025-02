Le partite degli ottavi di Champions League su Amazon Prime Video: Feyenoord-Inter in diretta e in esclusiva mercoledì 5 marzo

La gara d'andata del De Kuip sarà visibile solo su Prime Video. Al ritorno, invece, la piattaforma trasmetterà Atletico Madrid-Real Madrid.

L'attesa è già piuttosto alta: manca una decina di giorni circa al ritorno della Champions League e alla disputa degli ottavi di finale, che dopo l'eliminazione ai playoff di Milan, Juventus e Atalanta avranno nell'Inter l'unica rappresentante italiana.

La formazione di Simone Inzaghi se la vedrà con gli olandesi del Feyenoord, che hanno appena estromesso proprio il Milan dal turno "intermedio" post girone: la gara d'andata si giocherà a Rotterdam mercoledì 5 marzo, quella di ritorno al Meazza martedì 11 marzo.

Amazon Prime Video, che anche negli ottavi di finale trasmetterà in diretta e in esclusiva una partita a settimana, ha annunciato le due gare scelte per questo turno della competizione: c'è anche l'Inter, ma non per entrambe le partite.