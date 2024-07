Partite oggi 30 luglio, in campo Cagliari, Fiorentina e Olimpiadi: chi gioca e dove vedere le partite in tv e streaming

Il calcio non si ferma mai: si gioca anche oggi, tra amichevoli delle squadre di Serie A e Olimpiadi. Dove vedere le partite odierne.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Si gioca anche oggi. Tra le amichevoli delle formazioni di Serie A e le Olimpiadi, il calcio non si ferma mai. In attesa di fare davvero sul serio con l'inizio della nuova stagione di club e dei nuovi campionati nazionali: manca sempre meno.

Non molte le amichevoli che coinvolgono le squadre della massima serie in programma nella giornata odierna: appena due, ovvero Cagliari-Catanzaro e Hull City-Fiorentina.

In campo come detto anche le Olimpiadi: i Giochi di Parigi sono arrivati alla terza e ultima giornata della fase a gironi, decisiva per capire chi passerà alla fase a eliminazione diretta e dunque ai quarti di finale.

Ecco dunque il programma completo delle partite di oggi, con relativa ed eventuale copertura tv e streaming.