Partite oggi 3 agosto, in campo Napoli e Juventus: chi gioca e dove vedere le gare in tv e streaming

Juve-Brest, Napoli-Girona, Roma-Olympiacos e Lazio-Frosinone: chi scende oggi e dove si possono vedere le partite in diretta tv e streaming.

Nell'attesa che ripartano i campionati e le coppe, le squadre di club proseguono la loro fase di preparazione condita da diversi test amichevoli che diventano appuntamenti buoni per valutare in quali condizioni versano le squadre nostrane a due settimane dall'inizio del nuovo campionato di Serie A.

Nella giornata di sabato 3 agosto saranno Napoli e Juventus a scendere in campo rispettivamente contro Girona e Brest, ma non solo. Quella di oggi sarà giornata di test anche per Roma e Lazio, chiamate a sfidare Olympiacos e Frosinone.

Di seguito, dunque, ecco il quadro completo delle partite di oggi a sabato agosto, con tanto di programmazione televisiva e streaming.