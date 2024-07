Partite oggi 24 luglio: amichevoli e Olimpiadi, chi gioca e dove vedere le gare in tv e streaming

Il programma delle gare in programma oggi 24 luglio: alle consuete amichevoli si aggiungono le gare del Torneo Olimpico. Dove vederle.

Quella di oggi, mercoledì 24 luglio, sarà una giornata molto intensa dal punto di vista calcistico.

A quelle che sono le consuete amichevoli di questo periodo, si aggiungono infatti ben otto gare officiali: quelle che daranno il via al torneo di calcio delle Olimpiadi 2024.

Con due giorni di anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale di apertura, prende infatti il via una competizione che vedrà protagoniste sedici squadre divise in quattro raggruppamenti e che si chiuderà il prossimo 11 agosto quando è prevista la finale.

Quattro invece le squadre di Serie A impegnate in test match di preparazione in vista della prossima stagione. Tra le amichevoli in programma spicca quella che vedrà protagonista il Lecce in Austria contro i campioni di Turchia del Galatasaray.