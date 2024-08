Partite oggi 2 agosto, tra l'Inter e le Olimpiadi: chi gioca e dove vedere le gare in tv e streaming

Pisa-Inter, i quarti di finale delle Olimpiadi: chi scende oggi e dove si possono vedere le partite in diretta tv e streaming.

Agosto è iniziato e l'inizio dei nuovi campionati e delle nuove coppe europee è sempre più vicino. Ma per entrare ufficialmente nel 2024/2025 - turni preliminari delle coppe a parte - si dovrà aspettare ancora un po'.

Anche oggi in ogni caso non mancano le partite di calcio in programma, anche se il piatto forte sarà in realtà domani: tocca all'Inter di Simone Inzaghi che sfida in amichevole il Pisa del fratello Filippo, mentre le Olimpiadi maschili sono giunte alla fase dei quarti di finale.

Di seguito, dunque, ecco il quadro completo delle partite di oggi venerdì 2 agosto, con tanto di programmazione televisiva e streaming.