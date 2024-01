Stefano Azzi, amministratore delegato della piattaforma: "Si parte con Tottenham-City. Tutta la A gratis? Per i prossimi 5 anni, sicuramente no".

Partite gratis su una piattaforma a pagamento: la rivoluzione è alle porte. Ed è una rivoluzione targata DAZN.

L'annuncio è di Stefano Azzi, amministratore delegato di DAZN per l'Italia, che in un'intervista a 'Repubblica' svela la novità: alcuni eventi, di calcio ma non solo, saranno visibili gratuitamente.

Da quando? Da subito, praticamente. Ovvero da venerdì 26 gennaio: tra tre giorni.