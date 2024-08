Dove vedere la partita della Roma oggi in tv: canale Sky, NOW e DAZN del match contro l'Empoli di stasera

Roma-Empoli del 25 agosto per il tributo dell'Olimpico a Dybala, rimasto nella Capitale dopo la sontuosa offerta dall'Arabia: dove vedere la partita.

Paulo Dybala accolto dall'Olimpico dopo il no all'Arabia Saudita. Il popolo della Roma, in occasione della sfida contro l'Empoli, mostrerà tutto il suo amore per la Joya, che continuerà in giallorosso anche nel 2024/2025.

Dopo il pareggio di Cagliari, la Roma esordisce in casa, mentre l'Empoli affronta la prima partita esterna dopo lo 0-0 contro il Monza, stesso risultato maturato in Sardegna per la squadra di De Rossi.

Un De Rossi che propone l'attacco sognato dai tifosi a lungo, per un 4-3-3 che vede in campo Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Soulé; Dovbyk.