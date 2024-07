Partita del cuore 2024, perché se ne sta parlando e chi ha vinto

Tutto sulla Partita del cuore 2024, la sfida tra la nazionale dei cantanti e dei politici: abbraccio tra Matteo Renzi ed Elly Schlein.

Si è disputata allo stadio 'Gran Sasso d’Italia - Italo Acconcia' de L'Aquila la Partita del cuore 2024: in campo la nazionale dei cantanti e quella dei politici.

La vittoria è andata a quest'ultima, in una serata che ha riservato grosse sorprese: su tutte l'abbraccio tra Matteo Renzi ed Elly Schlein, rispettivamente leader di Italia Viva e del Partito Democratico.

Una serata in cui a vincere, in primis, è stata la solidarietà: il ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza all'Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.