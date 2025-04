Parolo e la rivalità con i giallorossi: “Ho visto Roma-Liverpool con la maglia di Gerrard”

L’ex centrocampista della Lazio racconta alcuni aneddoti relativi alla rivalità con la Roma: “Ho vissuto malissimo la loro semifinale di Champions”.

Una rivalità cittadina intensa come forse in nessun’altra città italiana e non solo: quello tra Lazio e Roma è qualcosa di più un semplice derby.

Due tifoserie molto passionali fanno da contorno a una sfida che non sarà mai come tutte le altre: gli incontri tra le due squadre della capitale hanno da sempre un fascino speciale. Partite che spesso si giocano sui nervi, ricche di goal, emozioni e anche tensioni.

Una rivalità che ovviamente percepiscono sulla propria pelle anche i calciatori. Ospite alla radiotelevisione svizzera RSI Sport, Marco Parolo – per anni bandiera della Lazio e oggi opinionista DAZN – ha raccontato alcuni aneddoti relativi alla grande rivalità con i giallorossi.