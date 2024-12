Parma-Verona dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma Calcio 1913 vs Hellas Verona

Nella 16a giornata di Serie A, il Parma ospita il Verona allo stadio Ennio Tardini: diretta tv, streaming e formazioni del match.

Nel pomeriggio domenicale della 16esima giornata di Serie A si sfidano il Parma di Fabio Pecchia e l'Hellas Verona di Paolo Zanetti.

I Crociati hanno perso l'ultima gara disputata in campionato contro l'Inter a San Siro, ma nella precedente partita casalinga hanno battuto la Lazio con il risultato di 3-1: gli emiliani hanno la possibilità di ottenere due successi casalinghi consecutivi per la prima volta in questa stagione, staccando così la zona retrocessione.

I veronesi, invece, hanno deciso di confermare il loro allenatore, nonostante le quattro sconfitte consecutive e la terz'ultima posizione in classifica: i gialloblù hanno bisogno di punti importanti e contro i Ducali potrebbe essere una sfida decisiva.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.