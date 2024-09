Parma-Udinese dove vederla: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Parma ospita l’Udinese nel quarto turno di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Il quarto turno di Serie A metterà di fronte, in uno dei due postici in programma, due tra le più belle realtà proposte da questa primissima parte di stagione: il Parma e l’Udinese.

La compagine ducale è quella che si è espressa meglio in termini di calcio proposto ed ha fatto benissimo anche nell’ultima uscita contro sul campo del Napoli dove, dopo aver accarezzato a lungo il sogno di poter centrare un gran colpo in trasferta, è stato rimontato e superato solo nel finale e in inferiorità numerica quando sono stati Lukaku ed Anguissa a siglare in pieno recupero le reti che sono valse il 2-1 in favore dei partenopei.

Un risultato che non ha cambiato i giudizi su quanto fatto dagli uomini di Pecchia che nelle prime due giornate, erano riusciti prima a fermare sull’1-1 la Fiorentina, poi ad imporsi 2-1 sul Milan.

Ancora meglio hanno fatto i friulani che si presentano ai blocchi di partenza del turno da primi in classifica (7 punti a pari merito con Inter, Juventus e Torino) ed imbattuti.

I bianconeri, dopo aver pareggiato 1-1 all’esordio sul campo del Bologna, hanno successivamente battuto la Lazio 2-1 ed il Como 1-0.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.