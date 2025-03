Parma-Torino 2-2, pagelle e tabellino: super Pellegrino salva i ducali, Elmas e Adams non bastano ai granata

La squadra di Vanoli manca la terza vittoria di fila, venendo raggiunta per due volte dall'argentino: Chivu a +2 sull'Empoli terzultimo.

Il Torino manca la terza vittoria di fila, il Parma si salva per due volte. E il protagonista è sempre lo stesso in entrambe le occasioni: Mateo Pellegrino, giovane attaccante arrivato a gennaio dall'Argentina.

A passare per primo in vantaggio nel primo tempo è il Torino: bellissima azione personale di Elmas, che dopo essere stato servito da Casadei rientra sul destro e fa partire un tiro a giro che va a insaccarsi accanto al palo opposto. Ma nella ripresa ecco spuntare per la prima volta Pellegrino, bravo a indirizzare in rete col sinistro un cross mancino di Valeri.

Il Torino ripassa in vantaggio al 72' con Adams, rapace nel battere Suzuki sfruttando un tocco filtrante di Vlasic deviato da Maripan. Il definitivo pareggio è firmato ancora da Pellegrino, che devia in porta di testa un cross dalla bandierina di Hernani.

Il Parma si porta dunque a +2 sul terzultimo posto occupato dall'Empoli, che domenica potrebbe però operare il sorpasso in caso di vittoria contro la Roma. Niente terzo successo di fila, invece, per il Torino.