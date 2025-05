Parma-Napoli dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma-Napoli crocevia per Scudetto e salvezza: formazioni, canale tv e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

I destini di Parma e Napoli si incrociano nella trentasettesima giornata di Serie A, la penultima del campionato 2024/2025.

Se i ducali sono a caccia di un risultato pieno per centrare la salvezza, gli azzurri - reduci dal mezzo passo falso interno col Genoa - potrebbero far festa in caso di sconfitta dell'Inter (a -1) contro la Lazio: un successo della squadra di Conte, infatti, parallelamente al ko della rivale consegnerebbe lo Scudetto a Lukaku & co. con una giornata d'anticipo.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutto su Parma-Napoli: canale tv, formazioni e dove vederla in streaming.