Parma-Milan, Britschgi si sta ambientando rapidamente: due assist per il jolly che si ispira ad Alexander-Arnold

Il Parma ha dimostrato di saper vedere lontano, ancora una volta. Del resto Britschgi aveva giocato solamente tre partite con la prima squadra del Lucerna, nel massimo torneo svizzero, e l'interesse gialloblù era scattato prima dell'esordio tra i grandi di inizio estate.

Negli ultimi anni i giovani messi in mostra dai gialloblù sono stati tra più interessanti, basti pensare ai vari Bonny, Leoni, Bernabe, Man. Ora Britschgi, che i tifosi delle grandi squadre già guardano con interesse.

Ora però Sascha deve tenere i piedi per terra, lavorare, essere costante, anticipare le mosse degli avversari come il suo idolo Alexander-Arnold. Ha letteralmente l'intera carriera da professionista davanti, ma se le prospettive sono queste ci sarà da divertirsi.

"Dalla Svizzera alla Serie A è un bello step in avanti. Il livello è alto ed è difficile qui. Non sarà un campionato semplice, ma spero di migliorare tanto"

Lo sta facendo. Eccome se lo sta facendo.