Parma-Milan, Britschgi si sta ambientando rapidamente: due assist per il jolly che si ispira ad Alexander-Arnold

Alexis Saelemaekers migliore in campo tra gli ospiti, pochi dubbi. Nel Parma riuscito a frenare il Milan, rimontando da 0-2 a 2-2, i protagonisti sono stati tre: Bernabe, Delprato e Sascha Britschgi, il più giovane e meno conosciuto del trio. Un ragazzo che pian piano sta prendendo confidenza con la Serie A. Un 19enne che, guardando solo alla partita del Tardini contro i rossoneri, sembra giocare nel massimo campionato italiano da un decennio.
Se il Parma ha ottenuto un punto di platino, per classifica e morale, lo deve ai goal di Delprato e Bernabe, ma anche a chi ha servito entrambi gli assist: Britschgi. Arrivato dal Lucerna a titolo definitivo in estate, dopo alcune panchine iniziali per capire meglio la Serie A, il classe 2006 è sempre stato schierato titolare da mister Cuesta.
Britschgi ha dimostrato di sapersi adattare ad ogni richiesta del suo tecnico, tanto che in queste ultime partite ha giocato come centrale di difesa, terzino sulla fascia mancina, esterno destro e sinistro. Dalla destra, contro il Milan ha servito i due passaggi decisivi in un mix di tenacia e precisione.