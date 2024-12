Parma-Lazio 3-1, pagelle e tabellino: Man, Haj e Delprato mandano ko i biancocelesti

Parma Calcio 1913 vs Lazio

Grande prestazione dei Ducali, al secondo successo in tre gare di campionato. In goal Man, Haj e Delprato. Lazio ko dopo oltre 2 mesi.

La serie di vittorie della Lazio termina a Parma. Al Tardini la squadra di Baroni rimedia la terza sconfitta stagionale in un pomeriggio sfortunato ma che offre anche tanti spunti sui quali riflettere per migliorare.

Inizia subito in salita la gara per la squadra di Baroni, che si ritrova sotto nel punteggio a causa del goal di Man pochi minuti dopo l'annullamento tramite VAR della marcatura realizzata da Rovella.

Il Parma si compatta e resiste come può agli assalti dei biancocelesti, che si vedono annullare un altro goal (stavolta a Castellanos) e un rigore per fallo su Zaccagni sempre per intervento della tecnologia.

Si va così a riposo sull'1-0, ma l'inizio della ripresa riserva un'altra brutta sorpresa alla Lazio. Gila perde un pallone sanguinosissimo e apre la strada al contropiede del Parma. L'esordiente Haj indossa i panni del mago ed estrae dal cilindro un gran destro a giro dalla distanza per la rete del 2-0.

I minuti passano senza fortuna per la Lazio, fino al minuto 81. Valeri e Suzuki la combinano grossa e regalano a Castellanos la possibilità di accorciare le distanze. Ma malgrado il forcing finale, i biancocelesti subiscono la terza rete in contropiede con Delprato.

Parma che torna alla vittoria e sale a quota 15 punti in classifica, mentre la Lazio perde terreno sul Napoli in attesa dei risultati di Fiorentina-Inter e Atalanta-Roma.