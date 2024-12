Parma in emergenza totale, ha 4 difensori ai box per infortunio: chi gioca sabato contro il Monza

Parma Calcio 1913 vs Monza

Le assenze di Delprato e Valeri vanno ad aggiungersi a quelle di altri tre elementi della retroguardia: Pecchia in emergenza pura.

Se è vero che le cattive notizie solitamente non arrivano mai da sole, il Parma ne è la riprova: come se non bastasse il tremendo 0-5 rimediato all'Olimpico contro la Roma, i ducali devono ora fare i conti con una lista di indisponibili sempre più lunga.

Gli ultimi a doversi fermare sono Enrico Delprato ed Emanuele Valeri. Ovvero due difensori. Ed è proprio guardando alla situazione della propria retroguardia che il tecnico Fabio Pecchia rischia di doversi mettere le mani nei capelli.

Il riferimento va allo scontro diretto contro il Monza in programma al Tardini sabato 28 dicembre, con calcio d'inizio alle ore 15. Gara che i crociati non possono sbagliare, trattandosi di uno scontro diretto. Gara, però, alla quale si presenteranno pesantemente incerottati.