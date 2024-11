Parma-Genoa dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma Calcio 1913 vs Genoa

Parma e Genoa a confronto nel lunedì dell'11° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

Sono tre i punti che dividono in classifica Parma e Genoa, avversarie nel lunedì dell'undicesima giornata della Serie A 2024/25.

I ducali hanno pareggiato tutte e quattro le ultime uscite, strappando un punto d'oro sul campo della Juventus grazie al 2-2 andato in scena nel turno infrasettimanale. La vittoria manca però dal 2-1 rifilato al Milan alla seconda giornata.

Stessa astinenza dai tre punti anche per il 'Grifone', il cui ultimo successo è datato ormai 24 agosto sul campo del Monza: per la squadra di Gilardino solo due punti conquistati dalla vittoriosa trasferta dell'U-Power Stadium.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggionati su Parma-Genoa: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come guardare la partita in diretta tv e streaming.