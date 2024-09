Parma-Cagliari dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Parma e Cagliari chiudono in posticipo la sesta giornata di Serie A: dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.

La sesta giornata di Serie A si chiude con Parma e Cagliari: la squadra di Fabio Pecchia e quella di Davide Nicola si ritrovano di fronte in posticipo al Tardini.

Il Parma è reduce dall'incredibile 2-2 raccattato a Lecce, risultato che ha evitato ai ducali la terza sconfitta di fila in campionato; sta peggio il Cagliari, che fin qui non ha mai vinto e che prima di eliminare in Coppa Italia la Cremonese aveva perso in casa contro l'Empoli.

Di seguito tutte le informazioni sul posticipo tra Parma e Cagliari: quando si gioca, dove vedere la partita in diretta tv e streaming e le formazioni.