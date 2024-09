Parma-Cagliari 2-3, pagelle e tabellino: Marin, Piccoli e Zortea salvano la panchina di Nicola, Man non basta per evitare l'aggancio

Il Cagliari vince la sua prima partita in questa Serie A, al Tardini decide un goal di Piccoli. Rossoblù ora a quota cinque, come il Parma.

Il Cagliari vince in maniera roboante la prima partita nella Serie A 2024/2025. In un colpo solo la squadra sarda lascia l'ultimo posto in classifica e aggancia il Parma in classifica a quota cinque. Cadono ancora i gialloblù di Pecchia, che dopo un buon avvio in campionato hanno perso la bussola sia al Tardini che in trasferta.

A Parma il sesto turno di Serie A si chiude con i decisivi goal di Zortea e Marin, in grado senza dubbio di salvare la panchina di un Nicola traballante, nonostante il superamento del turno di Coppa Italia contro la Cremonese. Ora l'ex Empoli può dormire sonni tranquilli e sorridere per la prima volta in campionato in vista della difficile sfida di Torino contro la Juventus.

Per il Parma la svolta di questo ultimo periodo non arriva, dopo un primo tempo inizialmente deludente e dunque positivo nell'ultima parte della frazione. Il Cagliari ha saputo però sfruttare le occasioni, vedendosi anche annullare una rete di Luvumbo prima dell'1-0.

Ed è stato proprio Luvumbo ad essere decisivo in sede di vantaggio, con l'assist per la testa del compagno Zortea, indisturbato nel saltare tra l'immobile difesa gialloblù per il primo goal degli ospiti.

Nella ripresa ci pensa Man a rimettere le cose in parità con un rigore in movimento su assist di Coulibaly, prima dell'ingresso in campo di Marin: di nuovo a Cagliari dopo aver giocato per Nicola a Empoli, il centrocampista rumeno ha tolto le ragnatele dall'incrocio dopo un minuto dal suo ingresso in campo. Al minuto 87 succede di tutto: rigore per il Parma, goal di Hernani e immediatamente nuovo goal del Cagliari con Piccoli. Stavolta veramente decisivo.

Si salda dunque panchina di mister Nicola, che dopo la vittoria di Coppa italia ottiene anche quella tanto attesa in campionato.squadre.