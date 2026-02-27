Parma-Cagliari 1-1, pagelle e tabellino: Folorunsho magnifico al rientro, Kilicsoy e Strefezza non si vedono

Per Michael Folorunsho non poteva esserci ritorno migliore. Out da fine dicembre, il centrocampista italiano ha brillato durante Parma-Cagliari, subentrando al minuto 61 e segnando un goal da cineteca che non è valso però il successo. Oristanio, ex della gara e anch'esso in campo nella ripresa, ha battuto l'inesuperabile Caprile per l'1-1 finale.

Il 27esimo turno di Serie A si apre con il pareggio tra Parma e Cagliari: gli ospiti sembravano poter ottenere i tre punti in virtù di Folorunsho e l'eurogoal nella ripresa, alla fine non abbastanza per strappare i tre punti e avvicinarsi alla salvezza.

A livello di singoli, il match di Parma ha visto protagonisti soprattutto i portieri, con Corvi e Caprile che si sono superati. L'estremo difensore gialloblù nulla ha potuto, però, sul tiro laterale dai trenta metri dell'avversario rossoblù. Vicino alla linea laterale, in posizione decentrata, l'ex Verona ci ha provato: palla all'incrocio sul lato opposto e applausi a scena aperta.

Corvi, invece, aveva detto no agli avanti rossoblù con due parate decisive, una per tempo, ma gli interventi più spettacolari della gara sono stati, anche in questo uno per tempo, quelli del numero uno del team isolano, capace di respingere il sinistro di Pellegrino in maniera prodigiosa e il mancino di Bernabe su punizione, diretto all'incrocio. Anche Caprile è stato incolpevole sul goal avversario, quando Oristanio ha approfittato di un tocco errato di Esposito al limite per siglare l'1-1 finale.

Parma-Cagliari è stata una partita di improvvisi squilli, giocata soprattutto a centrocampo, ma che ha mostrato qualità e tecniche sopraffine: l'attenzione e l'equilibrio sono stati spezzati solamente da un ritorno in campo da sogno da parte di Folorunsho, in goal dopo due minuti dal suo ingresso. Oristanio, ex della partita, non ha voluto essere da meno, siglando una rete più classica, ma comunque fondamentale per il cammino gialloblù. Dopo il goal, il giocatore del Parma ha anche zittito i suoi vecchi tifosi, che hanno avuto modo di beccarlo durante la ripresa.

La parte finale di gara ha visto un Parma arrembante contro un Cagliari chiuso, ma mai realmente in pericolo, con i padroni di casa in dieci per gli ultimi due minuti, causa infortunio di Troilo e cambi terminati. Triplice fischio, al Tardini finisce 1-1.