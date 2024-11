Parma-Atalanta 1-3, pagelle e tabellino: Retegui segna sempre, la Dea è in vetta alla classifica anche con i goal di Ederson e Lookman

Retegui, Lookman ed Ederson regalano all'Atalanta la testa della classifica a pari merito con l'Inter. Aspettando il big match tra Napoli e Roma.

L'Inter chiama, l'Atalanta risponde. Se la Juventus è stata fermata a San Siro in una delle partite più deludenti della stagione (almeno rispetto all'hype per il big match), la Dea non ha certo ribaltato, suo malgrado, lo status di favorita precedente alla partita contro il Parma. Al Tardini il successo per 3-1, e la momentanea vetta, sono della squadra di Gasperini.

Appaiata all'Inter, l'Atalanta aspetta ora il Napoli - impegnato contro la Roma - per capire se potrà presentarsi al 14esimo turno come prima della classe. Comunque vada la sfida tra il team di Conte e quello di Ranieri, la Dea conferma comunque il suo grande status di forma e quello di un Retegui arrivato a dodici reti in campionato e di fatto in lotta per la Scarpa d'Oro.

Primo tempo senza storia al Tardini, con la gara atalantina in discesa dopo quattro minuti proprio per il goal di Retegui (cross di Bellanova e testata vincente). A questo è seguito quello di Ederson da spingere solamente in rete sull'assist di Ruggeri, con la rete di Lookman annullata - nel mezzo - per fuorigioco.

Nella ripresa il Parma rientra subito in partita con il mancino di Cancellieri, ma per Pecchia arriva comunque la quinta sconfitta: Carnesecchi è pronto, Lookman chiunde la contesa. Da segnalare l'espulsione di Gasperini per proteste, con un doppio giallo rapidissimo nei primi minuti del secondo tempo, e il ritorno in campo di Scalvini.