Sandro Tonali è tornato, ed è tornato in grande stile. Ha contribuito a riportare un trofeo a Newcastle dopo una settantina d'anni, è diventato un pilastro della Nazionale di Luciano Spalletti. Si è lasciato alle spalle, insomma, il momento più buio della carriera e della vita.

Ogni riferimento alla squalifica per il caso calcioscommesse non è casuale. Tonali ha sbagliato, ha compreso l'errore, ha pagato. Anche se non si è reso immediatamente conto della serietà delle proprie azioni, come da lui stesso spiegato nell'anteprima di un'intervista a Cronache di Spogliatoio.

Intervista nella quale il centrocampista azzurro ha parlato anche di calcio, di campo. Del Milan, naturalmente. Ma anche della Juventus e di un consiglio, non esattamente spassionato, da parte dell'ex bianconero De Ligt.