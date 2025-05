Parla Simonelli: "Ultima giornata in 3 o 4 blocchi, lo spareggio Napoli-Inter si giocherebbe a Roma"

Il presidente della Lega Serie A conferma che le gare di Napoli e Inter verranno anticipate. E sull'eventuale spareggio: "A Milano non si può".

Anche la penultima giornata di Serie A, la trentasettesima è andata in archivio: Napoli e Inter non si sono scambiate di posto in classifica, il Milan è rimasto fuori dalle coppe, il Cagliari si è salvato.

E ora, in attesa che le date e gli orari vengano ufficialmente comunicati, occhi sull'ultimo e decisivo turno. Che, come confermato dal presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli a Radio Anch'io lo Sport, su Radio 1, sarà spezzato in più blocchi a differenza di quello giocato nel weekend.

Non solo: lo stesso Simonelli ha annunciato anche che l'eventuale spareggio tra il Napoli e l'Inter, che si giocherà nel caso le due contendenti per lo Scudetto dovessero chiudere a pari punti, si giocherà a Roma e non a Milano.