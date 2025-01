Parla Ranieri, tra Dybala e la possibile riconferma a Roma: "Non ci penso, ma non ci pensavo nemmeno quando ho lasciato Cagliari"

Il tecnico non scarta l'ipotesi permanenza e sulla Joya ribadisce: "Non voglio gente non felice". Su Totti: "Dobbiamo capire cosa vuole fare".

Più dubbi che risposte certe: la situazione della Roma, che a metà stagione naviga a vista in campionato, si è già affidata alla bellezza di tre allenatori in pochi mesi e ne cerca già un altro per il prossimo anno, è questa.

Non è il massimo della vita, specialmente guardando a una classifica che continua a piangere. Ma Claudio Ranieri è stato chiamato anche per questo: per trovare qualche risposta in una stagione piena di domande.

Risposte che l'allenatore giallorosso, a tre giorni dal derby contro la Lazio, ha dato anche alla Gazzetta dello Sport uscita in edicola oggi. Da Dybala a Totti, passando per il proprio futuro, del resto, i temi di discussione non mancavano di certo.