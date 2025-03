Parla Marotta: "Il rinnovo di Inzaghi arriverà al momento giusto, costruiremo un'Inter forte e sostenibile"

Il presidente nerazzurro: "Ci sono tutti i presupposti per continuare con Inzaghi, ma a bocce ferme. Inter competitiva, ma serve sostenibilità".

L'Inter è pienamente in corsa su tre fronti: il campionato, dove è prima in classifica, ma anche la Champions League e la Coppa Italia. Un sogno di Triplete che ricorda tanto quello del 2009/2010, quando in panchina sedeva José Mourinho.

Oggi in plancia di comando c'è Simone Inzaghi, ed è anche di lui e della possibilità di rinnovargli a breve il contratto che ha parlato Beppe Marotta in un'intervista esclusiva andata in onda su Sky.

Dal rapporto con l'allenatore alle ambizioni stagionali, passando per un'Inter sempre sostenibile anche negli anni a venire, ecco le parole del presidente nerazzurro.