Parla Donnarumma: "Da quando ho lasciato l'Italia sono un po' troppo bersagliato, questo dà fastidio"

Il portiere del PSG: "So come funziona, ho le spalle larghe". Sulla Serie A: "Il Napoli è senza coppe, ha più possibilità di vincere lo Scudetto".

Di Gigio Donnarumma si parla spesso e volentieri. A volte nel bene, a volte nel male. Dipende dalle prestazioni con il PSG e con l'Italia, fermo restando che con i campioni è così: sono sempre sulle prime pagine.

In un'intervista a Sportmediaset, l'ex portiere del Milan ammette che "da quando ho lasciato l'Italia sono un po' troppo bersagliato", e che "questo dà fastidio". Ma anche di sapere, dall'alto di un'esperienza quasi decennale, come funzionano le cose in questo mondo.

Ma all'interno della chiacchierata c'è molto altro: dalla corsa allo Scudetto in Serie A all'ossessione per una Champions League che il PSG non ha ancora mai visto.