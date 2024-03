A nove giornate dal termine i Reds battono in rimonta il Brighton e si prendono la vetta dopo il pari a reti bianche in City-Arsenal.

Nella domenica di Pasqua va in scena lo scontro diretto tra Manchester City e Arsenal, entrambe in corsa insieme al Liverpool per la vetta della Premier League.

A godere sono proprio i Reds, che grazie al trionfo sul Brighton salgono a quota 67 punti prendendosi il primo posto in solitaria.

Tutto questo grazie al pari a reti bianche tra Citizens e Gunners, in grado di neutralizzarsi a vicenda nell'arco dei 90 minuti.