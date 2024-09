Pari punti nel girone Champions 2024/25, chi passa agli ottavi e ai playoff? Come funziona e regolamento nella fase campionato, cambia tutto

Cosa succede se Juventus, Milan, Inter, Bologna e Atalanta chiudono a pari punti in Champions? Chi si qualifica agli ottavi a inizio 2025.

Otto gironi addio, benvenuto gruppo unico. La Champions League 2024/2025 presenta 36 squadre in un solo girone, la fase campionato da cui arriveranno le sedici qualificate agli ottavi di finale consueti, ad eliminazione diretta.

Le prime otto del girone si qualificheranno direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al 24esimo posto giocheranno i playoff per raggiungere le migliori della fase campionato di Champions. Considerando un girone unico, al termine delle otto partite di ogni squadra sarà molto probabile un arrivo a pari punti di due o più formazioni.

Cosa succede in quel caso? Il regolamento dell'arrivo a pari punti cambia rispetto al passato e allo scontro diretto tra le squadre previsto come primo criterio in passato.