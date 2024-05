Paredes 'zittisce' via Instagram Ranieri, protagonista in negativo nel goal di El Kaabi: in Roma-Fiorentina Leo fu definito "miracolato" dal viola.

La vendetta è un piatto che si serve freddo, è comune dire. Naturalmente parliamo di temi futili, ma tanto basta per certificare come Leandro Paredes quel Roma-Fiorentina del 10 dicembre e quanto fatto da Luca Ranieri se lo fosse legato al dito. L'occasione è maturata dopo la finale di Conference League, col difensore viola diventato protagonista in negativo del match di Atene e con l'argentino che ha voluto approfittarne per riequilibrare le cose. L'articolo prosegue qui sotto