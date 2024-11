Paraguay amaro per l'Argentina: segna Lautaro Martinez, goal pazzesco di Sanabria, poi il 2-1 delle polemiche

I campioni del mondo in carica passano in vantaggio con l'interista e poi vengono rimontati. Ma recriminano per la rete decisiva di Alderete.

Sconfitta e polemiche. L'Argentina perde in casa del Paraguay la seconda partita delle ultime quattro nelle Qualificazioni al prossimo Mondiale, e ora potrebbe essere raggiunta in vetta dalla Colombia in tarda serata. Ad Asuncion non basta l'iniziale vantaggio di Lautaro Martinez ai campioni del mondo in carica, che prima vengono raggiunti dai padroni di casa e poi superati. A segno anche Antonio Sanabria, centravanti del Torino, con una perla assoluta. L'Argentina tornerà ora in campo nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre contro il Perú, mentre il Paraguay qualche ora prima se la vedrà in Bolivia. L'articolo prosegue qui sotto