Il paradosso Dybala contro l'Inter: nella Roma di Juric più difesa che attacco

Roma vs Inter

L'argentino è generoso ma poco incisivo contro l'Inter: arretra troppo e devia sfortunatamente il tiro di Lautaro in occasione del goal.

Tanta qualità ed enorme sacrificio a disposizione della Roma: questa è la partita di Paulo Dybala all'Olimpico nel posticipo domenicale contro l'Inter.

I giallorossi non riescono a rimontare la rete di Lautaro Martinez e vengono sconfitti per 1-0 davanti ai propri tifosi.

In occasione del goal nerazzurro, però, l'ultimo uomo è stato proprio il talento argentino, che in questa partita ha mantenuto particolarmente bassa la sua posizione in campo.

Al termine del match, l'allenatore Ivan Juric si è detto soddisfatto in parte del sacrificio difensivo del suo talento argentino: "Bisogna limitare queste corse all'indietro".