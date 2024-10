Paquetà rischia la squalifica a vita: possibile radiazione per l'ex Milan

L'ex Milan è indagato dalla FA e rischia una squalifica molto pesante per scommesse illegali legate alle sue partite: in caso di stop ipotesi surf.

Lucas Paquetà, ex centrocampista del Milan ora in forza al West Ham, si trova al centro di un'indagine della Football Association (FA) inglese per possibili violazioni del regolamento sulle scommesse.

Il giocatore brasiliano è sospettato di essere coinvolto in scommesse illegali su eventi direttamente collegati alle sue prestazioni, in particolare su quattro ammonizioni ricevute durante partite di Premier League.

Il caso, complesso e in continuo sviluppo, potrebbe avere gravi ripercussioni sulla carriera di Paquetà che al momento è a forte rischio.

Il brasiliano è, infatti, a rischio radiazione dal calcio professionistico, secondo quanto riferisce il tabloid inglese The Sun.