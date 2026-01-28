L'ex Milan Paquetà lascia il West Ham e torna al Flamengo: trasferimento da record per il calcio brasiliano, cifre e dettagli

Paquetà desiderava cambiare squadra dopo essere rimasto deluso dalla vita in Inghilterra, dove era stato accusato e poi scagionato da reati di spot-fixing. La moglie del centrocampista ha dichiarato che lui ha vissuto un periodo da "incubo" durante tutta la vicenda e ha trascorso "due anni all'inferno".

Il brasiliano ha collezionato 18 presenze con il West Ham in questa stagione di Premier League, ma non gioca dall'inizio di gennaio. Prima che l'accordo fosse raggiunto, l'allenatore del club inglese ha dichiarato ai giornalisti di voler chiarire rapidamente la situazione e di sperare di poter rafforzare la squadra prima della chiusura del calciomercato.

"Quello che spero è che la situazione si risolva il prima possibile", ha detto ai giornalisti. "Tutte le parti coinvolte devono risolvere la questione e chiarire la situazione, in modo da avere una direzione da seguire. Abbiamo ancora una settimana di tempo. Continuo a credere che abbiamo bisogno di riequilibrare la nostra squadra. Abbiamo bisogno di opzioni in alcune posizioni. Dobbiamo diventare più competitivi. Continuo a credere nel lavoro che sta facendo il club".