Lucas Paqueta West Ham 2025-26Getty
Gill Clark

L'ex Milan Paquetà lascia il West Ham e torna al Flamengo: trasferimento da record per il calcio brasiliano, cifre e dettagli

La stella del West Ham Lucas Paquetà ha finalmente raggiunto un accordo per tornare al suo ex club, il Flamengo: Paquetà partirà nel corso della giornata, salutando così definitivamente il club inglese. Tutti i dettagli del trasferimento.

Lucas Paquetà torna in patria, nel suo Brasile. Il centrocampista ex Milan lascia il West Ham e la Premier League per far ritorno nel club dove è cresciuto e dove ha spiccato il grande salto nel calcio europeo.

Si tratta di un trasferimento record per il Flamengo, visto che mai nella storia del club si è speso così tanto per il cartellino di un calciatore.

Il West Ham, club proprietario del cartellino del classe 1997, ha infatti accettato la proposta rateizzata da parte del Flamengo.

  • CONCORDATO IL TRASFERIMENTO DI PAQUETÀ: LE CIFRE

    Il West Ham e il Flamengo hanno negoziato per un po' di tempo il trasferimento di Paqueta a gennaio, ma ora hanno raggiunto un accordo, secondo Fabrizio Romano. Il Flamengo pagherà la cifra record di 42 milioni di euro (36 milioni di sterline) per il 28enne, che tornerà nella squadra brasiliana dopo aver giocato in Europa con il Milan, il Lione e il West Ham. Paquetà è entrato a far parte degli Hammers nel 2022, ma era ansioso di tornare in Brasile ed era stato escluso dalle recenti formazioni dall'allenatore Nuno Espirito Santo proprio a causa dell'incertezza sul suo futuro.

  • Lucas Paqueta FlamengoGetty

    RIVELATO IL PIANO DI PAGAMENTO DEL FLAMENGO

    Il Flamengo è pronto a pagare l'ingente cifra del trasferimento a rate, in modo che il club abbia ancora fondi disponibili per altri trasferimenti, se necessario. Una fonte vicina al trasferimento ha dichiarato a ESPN: "Se le cose andranno come vuole il West Ham, il Flamengo correrà dei rischi. Non rovineremo i nostri piani. Il modo in cui vogliamo concludere l'accordo ci protegge anche se avremo un anno finanziariamente negativo. Vogliamo essere sicuri di poter pagare. Questa si chiama responsabilità".

    Inizialmente il club brasiliano avrebbe dovuto pagare 30 milioni di sterline in anticipo e i restanti 5,5 milioni a rate. Tuttavia, secondo Globo, il presidente del club Luiz Eduardo Baptista ha leggermente modificato il calendario e ora il Flamengo effettuerà i pagamenti fino al 2028.

  • TRASFERIMENTO DA RECORD PER IL CALCIO BRASILIANO

    Paquetà ha iniziato la sua carriera al Flamengo e ora torna a otto anni di distanza. Il trasferimento batte il record brasiliano e rende il centrocampista il giocatore più costoso del calcio brasiliano. Il precedente record di trasferimento per un club brasiliano era detenuto dal Cruzeiro, che aveva acquistato Gerson dallo Zenit San Pietroburgo per 27 milioni di euro, seguito dal ritorno di Vitor Roque al Palmeiras dal Barcellona per 25 milioni di euro. Paquetà dovrebbe tornare in Brasile a breve e potrebbe essere disponibile a giocare già domenica con la sua nuova squadra nella finale della Supercoppa brasiliana contro il Corinthians.

  • IL WEST HAM SOSTITUIRÀ PAQUETÀ?

    Paquetà desiderava cambiare squadra dopo essere rimasto deluso dalla vita in Inghilterra, dove era stato accusato e poi scagionato da reati di spot-fixing. La moglie del centrocampista ha dichiarato che lui ha vissuto un periodo da "incubo" durante tutta la vicenda e ha trascorso "due anni all'inferno".

    Il brasiliano ha collezionato 18 presenze con il West Ham in questa stagione di Premier League, ma non gioca dall'inizio di gennaio. Prima che l'accordo fosse raggiunto, l'allenatore del club inglese ha dichiarato ai giornalisti di voler chiarire rapidamente la situazione e di sperare di poter rafforzare la squadra prima della chiusura del calciomercato.

    "Quello che spero è che la situazione si risolva il prima possibile", ha detto ai giornalisti. "Tutte le parti coinvolte devono risolvere la questione e chiarire la situazione, in modo da avere una direzione da seguire. Abbiamo ancora una settimana di tempo. Continuo a credere che abbiamo bisogno di riequilibrare la nostra squadra. Abbiamo bisogno di opzioni in alcune posizioni. Dobbiamo diventare più competitivi. Continuo a credere nel lavoro che sta facendo il club".

  • West Ham United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    GLI HAMMERS LOTTANO PER EVITARE LA RETROCESSIONE

    Il West Ham è attualmente coinvolto nella lotta per non retrocedere, ma nelle ultime settimane ha dato una spinta alle sue speranze di salvezza con le vittorie contro Tottenham e Sunderland. Tuttavia, gli Hammers rimangono nelle ultime tre posizioni, a cinque punti dal Nottingham Forest, e hanno in calendario alcune partite difficili. La squadra di Nuno si recherà a Stamford Bridge per affrontare il Chelsea in Premier League, prima di fare visita al Burnley, anch'esso in difficoltà. Successivamente, ci sarà la partita in casa contro il Manchester United, guidato dall'ex Hammers Michael Carrick, in grande ripresa.

