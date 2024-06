Panama-Stati Uniti dove vederla: Sportitalia, Mola, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming e formazioni

Panama e Stati Uniti si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi dela Coppa America: ecco dove seguire il match in tv e in streaming.

I padroni di casa degli Stati Uniti, col vento in poppa dopo la vittoria convincente ottenuta all'esordio, per la seconda giornata del Gruppo C della Copa America 2024 sfidano Panama.

Se Pulisic e soci al debutto hanno avuto ragione della Bolivia, i panamensi invece sono stati sconfitti dall'Uruguay e hanno dunque l'obbligo di far risultato per tenere vive le speranze di passaggio del turno.

Tutto su Panama-USA: dalle formazioni, a dove poter vedere la partita valida per la Copa America 2024 in diretta tv e streaming.